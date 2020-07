Desallotgen més de 30 autocaravanes del Parc Natural del Cap de Creus

Els Agents Rurals han desallotjat aquest cap de setmana més de 30 autocarvanes al Parc Natural del Cap de Creus. Els agents del medi ambient han notat que s'ha produït un increment d'aquests vehicles amb el turisme de proximitat empès per la pandèmia i les dificultats per viatjar. L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, ha constatat l'increment tant d'aquests vehicles com d'acampades. Diumenge en van detectar un a cala Taballera.

Els Agents Rurals van instar a retirar les autocaravanes el divendres i recorden que fer càmping lliure i acampar fora dels espais autoritzats dins els parcs naturals és una pràctica prohibida.

Fonts del cos destaquen que s'ha notat un increment d'aquests vehicles -caravanes i furgonetes- amb el turisme de proximitat que ha empès la pandèmia del coronavirus.

Recorden que l'acampada és una pràctica prohibida i que només es pot autoritzar de forma excepcional en alguns casos.

La detecció d'aquests vehicles ha suposat una sanció administrativa als infractors.

El patrullatge i la detecció d'aquestes activitats prohibides es coordina entre els Agents Rurals i els coordinadors dels òrgans gestors dels parcs naturals.

Aquest increment de visitants al Parc Natural del Cap de Creus també s'ha donat en d'altres punts de la província i recorden que també han treballat amb els ajutnaments en zones com la riera de Merlet (les Lloses), on s'ha prohibit, per exemple, el bany, arran de la pandèmia.

Ressalten que el turisme local ha de poder gaudir del medi ambient però alhora respectar la natura i la seva biodiversitat.

El Port de la Selva és una de les poblacions dins el terme del Parc Natural del Cap de Creus que ha notat l'increment aquest any de les persones que es desplacen en aquests vehicles per passar uns dies i estacionen els vehicles en punts del parc.

Restriccions d'entrada al nucli

En el cas del port, per un tema de circulació, no deixen entrar els vehicles d'aquestes característiques al nucli urbà i els deixen estacionar en un aparcament, però no acampar-hi. Però busquen espais per passar la nit.

Cervera ha afegit que, a banda de les autocaravanes, han notat un increment d'acampades il·legals. El diumenge van donar avís d'una àmplia acampada a cala Taballera.