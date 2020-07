Un accident múltiple a l'N-II, a Bàscara, deixa tres ferits

Un accident de trànsit múltiple va obligar ahir a a tallar durant més de dues hores la carretera N-II al seu pas per Bàscara. El sinistre viari es va produir quan faltaven pocs minuts per les vuit del matí a l'altura del quilòmetre 741 de l'N-II a Bàscara.

L'accident va consistir en un xoc frontal en el qual s'hi van veure implicats tres vehicles, concretament dos turismes i una furgoneta.

Una persona va quedar atrapada a dins d'un dels vehicles i els Bombers la van haver d'alliberar amb tasques d'excarceració.En total hi ha tres persones ferides, totes tres de poca gravetat.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la va haver d'evacuar amb ambulàncies a l'hospital Josep Trueta.

D'altra banda, l'accident va obligar a tallar la carretera i es van raelitzar desviaments pels laterals, segons el Servei Català de Trànsit. Pels volts de les 10 del matí, s'havia reobert la via al ­trànsit rodat, tot i que durant hores s'hi van acumular algunes retencions.

La carretera N-II al seu tram per Bàscara va registrar un descens d'accidents a partir de la restricció de vehicles pesats.