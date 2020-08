Un arrest i tres expulsions en dues operacions contra l'economia submergida

La Policia Nacional ha realitzat recentment dues actuacions contra l'economia submergida a l'Alt Empordà i que han permès detenir una persona per presumptament usurpar la identitat d'una familiar i també s'han denunciat tres treballadors més per no tenir permís de treball.

Les dues actuacions policials s'han fet a l'Escala i a Figueres. Aquestes s'han fet en base al conveni que té la Policia Nacional amb Inspecció de Treball i que té com a objectiu fer aflorar el mercat il·legal de treball, és a dir, la popularment coneguda com a economia submergida.

A l'Escala, els agents que pertanyen a la Brigada d'Estrangeria i Fronteres juntament policies de la comissaria local van anar a un local de restauració de la localitat per comprovar si tothom que treballava a l'establiment estava contractat en situació regular. D'entrada van trobar que dues persones que treballaven en el local no comptaven amb el permís de treball necessari per als ciutadans estrangers. Ambdós van acabar denunciats i se'ls ha incoat un expedient d'expulsió per la seva situació irregular a Espanya. Els policies també van localitzar una treballadora que quan els va mostrar el document d'identitat els va fer aixecar les sospites. D'entrada, la fotografia no coincidia amb les dades físiques de la treballadora. La dona feia un any que treballava en aquest local. Els policies li van demanar el passaport i, finalment, va confessar que no el tenia i que el document d'identitat era d'una familiar. Per aquest motiu, se la va detenir per un presumpte delicte d'usurpació de l'estat civil i per treballar de forma irregular.

A Figueres, els agents de la Brigada d'Estrangeria i Fronteres van rebre informacions que hi havia la sospita que en una parada del mercat setmanal hi podia haver un treballador en situació irregular. Per aquest motiu, van anar juntament amb Inspecció de Treball a realitzar una actuació a la zona. En aquest cas van localitzar el treballador irregular, a qui se li ha obert un expedient sancionador per situació irregular i el corresponent expedient d'expulsió. També van denunciar la persona que va contractar-lo, per estar fomentant l'economia submergida. En aquesta actuació també van actuar conjuntament amb la comissaria del CNP a Figueres.

Fonts policials recorden que les infraccions en el camp del Treball en situació irregular poden comportar sancions que van des dels 10.000 fins als 100.000 euros.

A finals de mes també van realitzar una altra actuació a l'Empordà, concretament en una empresa de Llers. On no es va detectar cap irregularitat.