Detingut a la Jonquera el cap d'una banda que fabricava tabac a Lleida

eva batlle la jonquera

n La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han detingut un dels caps d'una banda que fabricava tabac en una granja quan fugia per la Jonquera. Els agents han desmantellat l'organització criminal i la fàbrica de tabac clandestina situada a la província de Lleida.

En l'operació policial, han detingut set persones de nacionalitat lituana i polonesa, totes elles han ingressat a presó provisional. També han comissat més de 335.000 paquets, 50.000 d'aquests es trobaven a la fàbrica, i 180 quilos de fulla de tabac que estava a punt per començar una nova producció.

La fàbrica, situada a edificacions en desús d'una antiga granja de les Borges Blanques, comptava amb capacitat per allotjar 14 treballadors.

La banda, segons els investigadors, podia arribar a assolir una capacitat potencial de producció de 324.000 paquets mensuals (9.000 cigarrets a l'hora), si es mantenia la producció per torns durant les 24 hores del dia.

Després de mesos de vigilància de les instal·lacions, l'operació es va explotar el 22 de juliol, quan en el marc d'un operatiu conjunt de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a Lleida i l'UCO dels Guàrdia Civil. Els agents van escorcollar la granja on hi havia la fàbrica il·legal de tabac.

Detencions i registre

En el moment de l'escorcoll van trobar 92 caixes de tabac amb 49.680 paquets de les marques 'Regal' i 'Winston' preparades per al seu enviament, així com 180 quilos de fulla de tabac per iniciar una altra producció.

A la fàbrica, els policies van arrestar dues persones, de nacionalitat lituana, juntament amb les màquines, cartons i matèria primera necessària per a la producció.

L'organització comptava amb estades per als treballadors amb fins a 14 llits i els investigadors no descarten la possibilitat que l'organització s'hagués preparat per establir torns de fins a 12 hores per mantenir la producció les 24 hores del dia si així ho exigia la demanda en un moment donat.

És habitual que aquestes organitzacions disposin d'estances insalubres dins de les fàbriques per poder treballar de forma ininterrompuda sense que els treballadors hagin de desplaçar-se ni entrar i sortir de les instal·lacions per no aixecar sospites.

A més dels detinguts a la fàbrica i els conductors, els agents van detenir els dos responsables lituans de l'organització a Espanya, un d'ells al seu domicili de Mataró i l'altre quan es disposava a abandonar el país per la Jonquera. Durant el registre del domicili a Mataró van trobar més de 72.640 euros en efectiu.

Prèviament, els policies havien interceptat dos camions amb tabac de contraban. El primer d'ells va ser intervingut el març per part de la Duana francesa. Hi van trobar 450 caixes de tabac amb 243.000 paquets. Va quedar arrestat el conductor, de nacionalitat polonesa.

A mitjans de juliol l'UCO va intervenir l'altre camió a l'àrea de Canfranc (Osca), quan es disposava a anar cap a França. El vehicle contenia 80 caixes amb 43.200 paquets de les mateixes marques que les localitzades a la fàbrica. En aquell moment es va procedir a la detenció de dues persones més, de nacionalitat lituana.

Les actuacions han estat ­dirigides pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Lleida, el qual ha decretat presó per als detinguts. També hi han intervingut funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència ­Tributària a Lleida i Barcelona, així com agents de l'UCO de la ­Guàrdia Civil, de la Comandància