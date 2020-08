Salvem i el Fòrum l'Escala faran campanya contra el projecte d'un aeròdrom

La plataforma Salvem l'Empordà i el Fòrum l'Escala-Empúries s'oposen al projecte d'aeròdrom al terme de l'Escala que està en tràmit i iniciaran avui una campanya d'oposició. Demanen que no comenci l'aprovació inicial perquè el projecte és «insostenible». Al darrer ple municipal el govern va informar que el projecte estava en mans d'organismes de la Generalitat que n'han d'informar i donar el vistiplau. També van afegir que creuen que serà inviable.

Les entitats argumenten, en primer lloc, que a l'Escala li queda poc espai no urbanitzat. El nou equipament es preveu en una àrea de sòl no urbanitzable d'interès agrari i paisatgístic que consideren que cal conservar. «El projecte d'aeròdrom no és compatible amb aquests usos», diuen.

A més, posen de manifest que està situat a tocar del Parc natural del Montgrí, Baix Ter i Illes Medes.

També apunten que el projecte «té unes afectacions d'elevat abast per la contaminació acústica i per l'ocupació d'espai aeri», i que a Viladamat, a uns quatre quilòmetres, està en servei un altre aeròdrom.

Finalment posen de manifest que el canvi climàtic és una realitat i «les conseqüències seran molt greus» i, per tant, «ara toca fer projectes que minimitzin el risc i mitiguin els gasos d'efecte hivernacle».

Les dues entitats han començat avui la campanya d'oposició. Faran una xerrada a les set de la tarda al Centre Cívic del Camp dels Pilans.



Recollida de signatures

D'altra banda, s'ha iniciat una recollida de signatures amb el lema «Per una Escala lliure d'aeròdroms».

Tot i que el projecte està en tràmit, concretament al Departament de Medi Ambient, el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill, va explicar al darrer ple municipal que consideren que el projecte serà inviable. La proximitat al parc natural i la presència a tocar d'un altre equipament eren dos dels motius.