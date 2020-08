L'Ajuntament de Roses no cedirà en préstec a l'Estat els romanents de tresoreria

L'equip de govern de Roses ha decidit no prestar els seus romanents de tresoreria al Govern de l'Estat tal com preveu la proposta del Ministeri d'Hisenda anunciada fa uns dies. El govern rosinc defensa que aquests diners s'han de poder gastar en clau local i que els ajuntaments, com a administració sobirana i més propera al ciutadà, han de poder decidir a què destinar aquest estalvi en funció de les necessitats concretes de cada municipi.

Després d'estudiar les alternatives proposades per l'Estat amb els serveis tècnics de l'Ajuntament i conèixer que tant els informes d'Intervenció com de Tresoreria seran desfavorables, l'equip de govern de Roses ha explicat que ha conclòs la no cessió dels seus romanents, en considerar que les condicions que ofereix la proposta no són beneficioses per als municipis.

La mesura prevista pel Ministeri d'Hisenda implica que els ajuntaments prestin al Govern espanyol els seus romanents de tresoreria a canvi que els consistoris els puguin anar gastant en els pròxims anys: es retornaria als ajuntaments el 35% d'aquests fons entre el 2020 i el 2021, mentre que a partir del 2022, i en un termini d'entre 10 i 15 anys que encara s'ha de concretar, els governs locals haurien rebut la totalitat dels romanents cedits.

L'alcaldessa, Montse Mindan, creu que la política econòmica ha permès disposar d'aquestes recursos i que «s'han de reinvertir en la pròpia ciutadania», i més encar amb la situació actual.