Iaeden demana frenar l'ampliació d'una pedrera a un espai natural de Llers

La plataforma Institució Altempordanesa per a l'Estudi i Defensa de la Natura (Iaeden)-Salvem l'Empordà demana a l'Ajuntament de Llers que freni l'ampliació d'una pedrera a la Garriga d'Empordà, de Llers. Alerten que se situa en territori protegit, Xarxa Natura 2000. Demanen que s'aposti per la conservació de la Garriga. Ahir es va portar a terme una acció de protesta simbòlica. L'Ajuntament ha respost que seran «exigents» i que malgrat que es pot ampliar, dins un espai Xarxa Natura 2000 hi ha estrictes condicionants.

L'Ajuntament de Llers ha començat els tràmits administratius per modificar el Pla General d'Ordenació Urbanística per tal de permetre la pedrera «Ampliació Tramuntana» de 74.000 metre quadrats a la Garriga.

Segons Iaeden «és pretén que una part de la pedrera es mengi, literalment, una part de la zona protegida per la figura europea Xarxa Natura 2000».

La plataforma considera que fa massa anys que aquest territori pateix l'agressió de pedreres i que la seva capacitat de càrrega ja està exhaurida. L'ampliació afecta 3 hectàrees de zona protegida i el 100% de l'ampliació es troba en un hàbitat prioritari per la UE, diu la plataforma.

L'Ajuntament ha tramès la petció d'amplició als organismes de la Generalitat que n'han d'informar, avaluar i autoritzar. Les directrius de la Xarxa Natura 2000 permeten ampliar, diu, però hi ha estrictes condicionants. I a més, l'Ajuntament diu que seran exigents.

La Garriga d'Empordà s'estén als termes de Llers, Avinyonet de Puigventós i Vilanant. La plataforma constata que és un espai d'alt valor natural, paisatgístic i cultural. El 2008 l'entitat va aconseguir l'aturada de la pedrera de les Clotes que es pretenia obrir al centre del paratge. Una part es va aconseguir que es conservés amb la figura de Xarxa Natura 2000. Va ser inclosa al Pla Director Territorial de l'Empordà com a sòl de protecció especial -sòl de valor natural i de connexió.