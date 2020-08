L'Ajuntament de Castelló d'empúries ha renovat part del mobiliari urbà del municipi. L'actuació es fa en aparcaments per a bicicletes, bancs i taules de ping-pong. Una de les útlimes actuacions és la millora dels aparcaments de bicicletes ja existents i s'aprofita per posar-ne de nous per tal d'afavorir i facilitar-ne l'ús. També s'han instal·lat dues taules de ping-pong a la urbanització Hort d'en Negre i al Centre Emprèn, a Empuriabrava.