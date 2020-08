L'Escala programa una trentena d'activitats per la Festa Major, marcada per la COVID-19

La Festa Major de l'Escala té previstes una trentena d'activitats, del 2 al 6 de setembre, totes elles reforçant les mesures de prevenció anti-Covid19, amb l'aforament limitat i amb l'obligació de reservar plaça prèviament i algunes de les activitats retransmeses en directe o diferit a través de Canal 10 Empordà.

La Festa Major s'iniciarà amb l'obertura d'una exposició sobre l'Estany de Poma i un pregó que aquest any es farà de forma virtual (a través de Canal 10 Empordà), per tal d'evitar l'aglomeració de públic que normalment hi ha a la plaça de l'Ajuntament per a l'ocasió, i que es dedicarà a tots els professionals i voluntaris que han estat a primera línia de la lluita contra la pandèmia de la Covid-19 durant tots aquests mesos.

L'Ajuntament de l'Escala i la Comissió de Festes han preparat una programació adaptada a la situació actual, concentrant la major part de les activitats en espais que faciliten el control de l'aforament. Com ja s'ha vingut fent als actes d'aquest estiu, cal reservar plaça prèviament a l'oficina de Turisme de la plaça de les Escoles.

La plaça Catalunya serà el centre neuràlgic de la Festa, on es faran la major part de les activitats, amb un aforament màxim de 250 persones. Des d'espectacles infantils (humor, pallassos, circ...), a teatre (amb la comèdia Orgasmes, amb Sam Sánchez i Roger Pera), passant pel concert jove (amb el grup de versions Sixtus), l'espectacle Somnis de Sorra (que combina sorra, música i projecció) i una cantada d'havaneres amb Neus Mar. També el concert de final de festa, amb Banda Neon, serà a la plaça Catalunya, després d'uns focs d'artifici virtuals, ja que per evitar una de les principals aglomeracions de gent que suposava aquesta activitat, el que es farà es retransmetre els focs de l'any passat a través de Canal 10 Empordà.

A la Sala Polivalent s'hi farà, com és tradicional, els concerts de Festa Major, encara que amb una reducció molt important de l'aforament habitual, ja que només hi cabran 170 cadires. Així, l'orquestra Selvatana te previstos dos passis mateix dia. L'endemà, l'orquestra Escalenca, farà un concert de presentació del CD de l'obra musical de joves Vicens "Xaxu". A la Sala Polivalent també hi haurà un espectacle de màgia, a càrrec del Mag Txema, així com el concert de migdia "Cobla i Veu", amb Susanna del Saz i la cobla Ciutat de Girona.

La programació també inclou visites guiades a alguns dels recursos destacats del municipi, així com tasts de kayak o pàdel surf per a grups reduïts. També s'ha pogut mantenir una de les activitats que els darrers anys més han agradat als joves, la tirolina salada, que permet sobrevolar l'espai de mar entre la casa del Gavià i la Riba. Serà imprescindible, com amb la resta d'activitats, fer reserva prèvia, ja que es faran grups de 15 persones cada mitja hora per poder gaudir de la tirolina amb totes les garanties d'higiene i seguretat. Aquest any també s'han programat sessions d'Escape Room.



A la plaça Víctor Català només hi ha programada una activitat, que serà el concert per a cobla amb La Principal de l'Escala.



Activitats suspeses

Algunes activitats que eren clàssics de la Festa Major, com el festival nàutic, la travessia de natació, la cursa d'objectes flotants no identificats, les barrakes, les atraccions de fira o els focs d'artifici, s'ha decidit que no es faran aquest any per tal d'evitar aglomeracions que no es puguin controlar.

"Cal remarcar l'esforç que des de la Comissió de Festes i des de les diferents àrees de l'Ajuntament s'ha fet aquests mesos per tal d'anar adaptant-nos a la situació de cada moment, per tal de no renunciar a la nostra Festa Major i poder oferir una programació molt digna i amb totes les mesures de seguretat necessàries", destaca l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga.

En la mateixa línia, el president de la Comissió de Festes de l'Escala, Jordi Roura, ha remarcat les dificultats organitzatives que ha suposat anar modificant el programa a mesura que avançava l'any i ha deixat clar que la Festa Major s'anirà adaptant, sempre que sigui necessari, a les mesures que hi hagi a cada moment.

El cartell d'aquest any ha estat dissenyat per Roser Bona.