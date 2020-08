Els comuns demanen al Parlament aturar la nova pedrera de Llers

El diputat de Cataluya En Comú Podem (CatECP), David Cid, ha registrat una Proposta de Resolució al Parlament en què insta a aturar el projecte de nova pedrera anomenada «Ampliació Tramuntana» a la Garriga, al municipi alt-empordanès de Llers. Així mateix, els comuns demanen impulsar a la zona «les tasques de restauració? que la normativa vigent obliga i deixar reposar l'entorn natural perquè? descansi de sorolls, pols i desestructuració total de tots els sòls i el dany edafològic».

L'Ajuntament de Llers ha iniciat els tràmits administratius per modificar el POUM amb l'objectiu de permetre una nova pedrera de 74.000 metres quadrats a la Garriga. Segons han denunciat la Plataforma per la Garriga i la IAEDEN-Salvem l'Empordà, aquesta pedrera afectaria una part de la zona protegida per la figura europea Xarxa Natura 2000. A més, les entitats ecologistes consideren que la Garriga ja fa masses anys que pateix l'agressió de pedreres i que la seva capacitat de càrrega ja està exhaurida. Els ecologistes consideren «molt greu» que la «política territorial local de Llers se centri a augmentar la superfície de pedreres a la Garriga» i creuen que aquesta zona «ja ha patit prou agressions», que ara toca conservar.