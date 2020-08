Un vehicle se salta un control dels Mossos a Llançà i el cotxe policial acaba a la via del tren

Un vehicle se salta un control dels Mossos a Llançà i el cotxe policial acaba a la via del tren

Un vehicle se salta un control dels Mossos a Llançà i el cotxe policial acaba a la via del tren

Els Mossos feien un control aquesta matinada a l'N-260, al punt quilomètric 22 de Llançà, quan, pels volts de tres quarts de sis, els ha aparegut un turisme a gran velocitat que ha frenat de cop en veure el control policial. El vehicle ha fet mitja volta travessant la línia contínua i ha marxat en direcció oposada del control cap a Llançà.

Els agents han pujat al vehicle patrulla i li han fet un seguiment. El turisme anava a gran velocitat, ha envaït el carril contrari i s''ha saltat un semàfor en vermell. En un moment de la persecució, els Mossos han fet una maniobra per evitar un xoc amb el cotxe dels fugitius i el vehicle policial ha caigut a les vies del tren. Els agents no han pres mal, han sortit del vehicle i han detingut els dos joves, conductor i copilot.

Els arrestats són dos homes que pròximament passaran a disposició judicial.

Un d'ells és un home de 36 anys de nacionalitat francesa amb domicili a Fechain (França) a qui se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. Es dóna el cas que els Mossos han descobert que té el permís de conduir anul·lat judicialment per les autoritats franceses des del gener d'enguany, per aquest motiu se li imputa un delicte de conduir amb privacitat judicial cautelar o definitiu de permís de conduir. No comptava fins ara amb antecedents.

L'altre arrestat és un home de 25 anys de nacionalitat francesa i veí de Denain (França) a qui s'acusa d'un delicte de resistència, desobediència a agents de l'autoritat. Tampoc tenia antecedents.