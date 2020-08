Denuncien un home per negar-se a fer servir mascareta i ho publica a internet

La Policia Local de Castelló d'Empúries ha aixecat dues actes a un veí de Castelldefels (Baix Llobegat) de 41 anys per negar-se a posar-se la mascareta per entrar a un supermercat i a identificar-se, un incident que ell mateix va enregistrar i va publicar a les xarxes socials, on ha tingut milers de visualitzacions.

Segons van informar fonts de la Policia Local, els fets van tenir lloc cap a un quart d'onze del matí de dilluns passat dia 24, quan un home que estiueja a la localitat va voler entrar en un supermercat sense mascareta i els treballadors van alertar la policia.

Els agents, que van arribar ràpidament perquè les dependències policials estan situades just a costat del supermercat, van intentar que es posés la mascareta en una actuació que el mateix ciutadà va enregistrar amb el seu telèfon durant diversos minuts i va pujar a les xarxes socials, on ja ha tingut milers de visualitzacions.

Avís d'aixecar acta

A les imatges es pot veure com un dels agents li diu que si no es vol posar la mascareta li aixecaran una acta i li expliquen que en el cas que ell estigui disconforme, pot recórrer la denúncia.

L'estiuejant va contestar a l'agent que ell es disposava a anar a denunciar la treballadora de l'establiment perquè no el deixava entrar i que no li podien aixecar cap acta perquè «no ha comès cap delicte».

L'home, que va preguntar en diverses ocasions als policies si estaven actuant com a «agents de pau», es va negar també a lliurar el Document Nacional d'Identitat (DNI) o la documentació quan l'agent el va voler identificar perquè diu que «no ha comès cap delicte».

L'agent li va insistir que estava infringint la normativa perquè anava sense mascareta i té l'obligació de dur-la, i l'estiuejant li va recordar que «està sent gravat» i li va preguntar qui diu que és obligatori portar mascareta i si coneix «l'ordenament jurídic».

L'estiuejant va reiterar als policies que «no li poden aixecar una acta» perquè no ha comès cap delicte «i no el poden obligar a identificar-se» en contra de la seva voluntat «perquè l'estan coaccionant».

Multa de fins a 600 euros

Fonts de la Policia Local van explicar que, finalment, l'estiuejant va acceptar identificar-se i els agents van aixecar dues actes de denúncia. No portar mascareta suposa una sanció de 100 euros i negar-se a identificar-se entre 300 i 600 euros.