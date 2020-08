L'Escala dedica el pregó a tota la gent que lluita contra el virus

La Festa Major de l'Escala també s'ha adaptat als nous temps i el seu programa d'activitats, que inclou una trentena d'actes diferents, es portarà a terme seguint les normes sanitàries. Aquesta voluntat queda manifesta en el fet que el pregó inaugural estarà dedicat a tots els professionals i voluntaris que es troben en la primera línia de la lluita de la covid-19.

Precisament, aquesta és una de les novetats i a diferència d'altres edicions el pregó no es podrà seguir des de la plaça de l'Ajuntament sinó que haurà de ser de forma virtual a través de Canal 10 Empordà. Durant la festa, però, la plaça Catalunya serà el centre neuràlgic de molts actes que tindran un aforament limitat de 250 persones. Aquest serà el cas dels espectacles infantils, el teatre, el concert jove o la cantada d'havaneres, que anirà a càrrec de Neus Mar. L'Ajuntament de l'Escala, molt conscienciat de l'actual situació, ha destacat l'esforç que ha hagut de fer la comissió de festes. No es volia renunciar a la celebració d'una festa tan emblemàtica i aquest motiu s'han adaptat els actes i activitats seguint les mesures de seguretat necessàries. En aquest sentit, des de l'Ajuntament s'ha informat que la «programació també inclou visites guiades a alguns dels recursos destacats del municipi, així com tasts de caiac o pàdel surf per a grups reduïts. També s'ha pogut mantenir una de les activitats que els darrers anys més han agradat als joves, la tirolina salada, que permet sobrevolar l'espai de mar entre la casa del Gavià i la Riba. Serà imprescindible, com amb la resta d'activitats, fer reserva prèvia, ja que es faran grups de 15 persones cada mitja hora per poder gaudir de la tirolina amb totes les garanties d'higiene i seguretat».

La plaça Víctor Català acollirà el concert per a cobla amb La Principal de l'Escala, mentre que com a cloenda es retransmetran per Canal 10 Empordà els focs de l'any passat.