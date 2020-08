Dimiteix en bloc l'executiva del PDeCAT de l'Alt Empordà

L'executiva comarcal del PDeCAT a l'Alt Empordà ha dimitit en bloc i tots els seus integrants han decidit estripar el carnet del partit. L'executiva, formada per dotze persones, informa en un comunicat que ha estat una decisió "llargament meditada" i provocada per "la deriva que està prenent el partit": "No respecta els acords presos en la darrera Assembla Nacional i en el Consell Nacional celebrat el desembre del 2019 que van establir transitar cap a Junts per Catalunya. La decisió del PDeCAt de portar el control de les sigles als tribunals han estat, remarquen, la gota que ha fet vessar el got. Els integrants de l'executiva se situen "al costat del president Puigdemont".

"Per acord unànime de l'executiva comarcal del PDECAT a l'Alt Empordà, la totalitat dels seus membres: Ferran Roquer, Sònia Martínez, Agustí Badosa, Àlex Hernàndez, Eduard Ayats, Juanjo Serrán, Júlia Gil, Marc Danés, Mari Dubé, Miriam Lanero, Alfons Vila i Marc Claparols; dimitim com a Executiva Comarcal i ens donem de baixa com a associats del Partit Demòcrata", informen en un comunicat.

Segons exposen, "la deriva que està prenent el partit" ha provocat la dimissió de l'executiva comarcal en bloc i acusen el PDeCAT de no respectar els acords que van establir "transitar cap a Junts per Catalunya".

"La decisió del Partit Demòcrata de portar als Tribunals a Junts pel control de les sigles ens sembla intolerable", remarquen al comunicat i acusen el PDeCAT de "posar els tribunals per davant del diàleg". I en aquest sentit, exposen que els membres de l'executiva, en qualitat d'associats i associades del partit, no han estat "consultats ni informats". "Creiem que en un partit polític democràtic els seus membres han de ser partícips de les seves decisions i, sobretot, quan són tan especials i delicades com aquesta", afirmen.

I en aquest punt, assenyalen que Junts per Catalunya "aposta per la suma de persones de diferent procedència política i professional per aconseguir l'objectiu de la independència de Catalunya i treballar pel benestar, el progrés i la llibertat dels catalans i les catalanes". Per això, argumenten que creuen "fermament" que JxCat és "el millor instrument" per aconseguir-ho i "seguir avançant cap a la independència del país".

"Per tot això, hem decidit, primer comunicar a tots els associats i associades de la comarca de l'Alt Empordà i posteriorment notificar de forma immediata al Partit Demòcrata la nostra dimissió com a executiva comarcal i la baixa com a associats i associades", exposen.

Els ja exmembres de l'executiva diuen que és una decisió "llargament meditada" i adoptada "per coherència amb el projecte polític" amb el qual es van comprometre. També, diuen, per "confiança i fidelitat" en el lideratge de Carles Puigdemont: "Aquesta executiva seguirà treballant per la comarca de l'Alt Empordà, per cada municipi, per Catalunya i la seva gent i al costat del president Puigdemont".