Cadaqués retira un antic moll de ciment «il·legal» d'una platja

Els treballs per retirar el moll de ciment de la platja.

Els treballs per retirar el moll de ciment de la platja. ajuntament de cadaqués

L'Ajuntament de Cadaqués ha eliminat l'antic moll de ciment que hi havia a la platja des Sortell. Els treballs han rebut el suport de l'empresa local Mesdemar, la brigada municipal de serveis i els Serveis Marítims. L'alcaldess, Pia Serinyana, afirma que els amos de les cases properes «havien fet obra il·legal que no es podia arreglar i, ara, ens trobàvem amb el deteriorament del ferro encofrat».

Serinyana afegeix que aquesta era «una actuació complicada», ja que tant la Generalitat com el Govern de l'Estat «no permeten el ciment al litoral i no et deixen arreglar-ho». La platja des Sortell es troba al sud de la badia i ofereix una de les millors vistes del poble.