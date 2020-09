Descobreixen a vista de dron 120 plantes de marihuana en un camp de Sant Pere Pescador

La zona on es trobava oculta la plantació de marihuana

La zona on es trobava oculta la plantació de marihuana Guàrdia Civil

Una plantació de droga oculta entre camps de blat de moro. Això és el que va descobrir la Guàrdia Civil a vista de dron el 3 de setembre a Sant Pere Pescador.

Els agents van desmantellar aquesta plantació que estava amagada en un terreny de 2 quilòmetres quadrats i per la gran extensió del terreny, van optar pel mitjà aeri.

En total van localitzar 120 plantes de grans dimensions en un paratge del municipi conegut com a Mas Sopa.

L'actuació es va desenvolupar quan la Guàrdia Civil de Roses va saber que en aquesta àrea de Sant Pere hi podia haver un cultiu de marihuana.

Els agents van començar a indagar i vist que hi havia una gran extensió de blat de moro i com que el terreny era molt abrupte van sol·licitar el suport de l'equip Pegaso de la Guàrdia Civil amb base a l'Aeroport Girona Costa-Brava. Està format per tres components amb formació en Seguretat Aèria.

Aquest grup fa de policia aèria i vetlla també pel control del vol de drons arran de la seva proliferació i que no suposin un perill pel trànsit aeri. També vetllen per la seguretat pública en general.

Els agents d'aquest equip van enlairar un dron i van trobar les 120 plantes de marihuana. Una cop tallades van ser traslladades fins a dependències de la Secció Fiscal de la Guàrdia Civil de la Jonquera.

Els agents van instruir les diligències que van ser entregades al Jutjat en funcions de Guàrdia de Figueres.