Dos detinguts per una plantació de marihuana valorada en 21.000 euros

Els Mossos d'Esquadra van detenir els dies 7 i 8 de setembre a Vilanant, un home i una dona, de 26 i 28 anys respectivament, per cultivar plantes de marihuana en una casa de la població. A principis del mes d'agost, la unitat d'investigació de Figueres va tenir coneixement que en una casa situada al carrer Mossèn Pere Terrats possiblement hi hauria una plantació de marihuana. El matí del dilluns 7 de setembre, i després d'un mes d'investigació, van fer una entrada i escorcoll al domicili, una casa de tres plantes. Els agents van localitzar, a la segona planta, dues habitacions dedicades al cultiu de marihuana. En total, hi havia 102 plantes.

També hi havia 11 focus i 11 transformadors. Al mateix habitatge, els investigadors van localitzar dos pots de vidre plens de substàncies vegetals, una llibreta d'anotacions i dues bàscules de precisió. Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior, la droga estaria valorada en prop de 21.000 euros.