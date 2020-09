La policia de Figueres intenta aturar quatre festes al sector oest i ha de marxar increpada

La Guàrdia Urbana de Figueres ha intentat aturar sense èxit almenys quatre festes en cases del sector oest aquest estiu. En tots els casos van ser alertats pels veïns que es queixaven de forta música i xivarri durant la nit. En personar-s'hi els agents, els responsables de les celebracions van ignorar les ordres de la policia i en alguns casos van increpar els agents, que van haver de marxar «per evitar mals majors». L'enrenou va durar fins altes hores de la matinada. Els fets es van produir el passat 25 i 30 de juny, però han transcendit ara perquè és quan s'ha tramitat l'expedient sancionador. Les multes són de 150 euros en els quatre casos. El grup de Junts ha evidenciat els fets i el govern s'ha compromès a revisar les sancions, considerades baixes.

Tres de les quatre festes sancionades es van produir la mateixa nit en cases del carrer Avinyonet, Doctor Fleming i mossèn Jesús Franco. En els tres casos, segons recull el decret de la sanció, els agents van ser requerits per diferents veïns alertant que hi havia música molt alta i que no es podia dormir. Els agents van comprovar que hi havia diverses festes als patis de les cases del barri.

La primera se la van trobar al carrer Avinyonet, i van requerir l'amo de l'habitatge. L'home va comparèixer ebri i quan els agents van demanar que abaixés o apagués l'equip de música l'home es va mostrar reticent. Els agents van intentar raonar-hi i «de cop» va sortir gent de dins la casa que va increpar els policies. Van marxar del lloc i en tornar-hi a les 2.30 hores i a les 3 de la matinada la musica seguia sonant elevada.

Una situació similar es va produir amb una segona i tercera festes paral·leles als carrers mossèn Jesús Franco i doctor Fleming.

En aquest primer, fora de la casa hi havia molta gent agrupada i, segons es desprèn de l'informe, van ignorar els agents, se'n van riure i van increpar-los. Finalment els policies van marxar del lloc «per evitar mals majors».

Hi van tornar a dos quarts de tres i la música seguia alta i fent cas omís de les ordres de la policia. En el cas del carrer doctor Fleming, els agents es van personar a l'adreça requerida, però els responsables també van ignorar les ordres i a les quatre de la matinada encara sonava música.

Es dona el cas que pocs dies després, el 30 de juny, els agents també van ser requerits al carrer Avinyonet per queixes veïnals a causa de la forta música. A l'adreça hi van trobar una concentració d'entre 50 i 70 persones que celebraven un casament. Els responsables es van negar a complir les ordres de la policia i els van dir que assumirien «totes les conseqüències». Durant tota la nit la Guàrdia Urbana va rebre trucades alertant del soroll.

Tots aquests incidents han rebut una sanció de 150 euros per pertorbar el descans veïnal, que amb els atenuants es pot arribar a rebaixar fins als 90 euros.

Revisió de les sancions

Fonts municipals van informar ahir que s'estan revisant les sancions. En almenys un dels casos la festa era a la via pública i, per tant, segons recull l'Ordenança Municipal de Civisme, la sanció contemplada per aquests casos és de 750 euros. Així, es tornarà a tramitar en considerar que hi ha hagut un error administratiu.

Des de Junts per Figueres, que van posar de manifest l'incident en l'últim ple, consideren que aquestes sancions es contraposen amb els 750 amb què es va multar un privat per fer una barbacoa a casa sense permís o un bar per tenir el ciclomotor i un cartell sobre la vorera, a tall d'exemple.

«Ser incívic a Figueres surt molt barat», deia el regidor Carles Arbolí. «Per què per 90 euros en aquesta ciutat es poden fer festes il·legals, desobeir l'autoritat i que surtin tan barates?» preguntava a l'equip de govern.

Des de l'equip de govern de Figueres, el regidor de Seguretat Pere Casellas es va comprometre a revisar els criteris utilitzats pels serveis tècnics. «Em sobta i em preocupa», admetia el regidor, que es feia seva la reivindicació de Junts.