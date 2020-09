Els figuerencs ja poden avisar de cotxes abandonats per l'aplicació mòbil municipal

L'Ajuntament de Figueres ha millorat i renovat l'aplicació mòbil Figueres Millora i ha incorporat una nova tipologia d'incidència, la de «vehicle possiblement abandonat». A través d'aquesta app, els figuerencs poden entrar incidències a la via pública, peticions, queixes i suggeriments i mantenir-se informat, en qualsevol moment de l'estat dels seus «tiquets».

Amb aquesta app, properament, la brigada municipal podrà gestionar les incidències a través d'aquesta app per tal de tramitar més ràpidament els avisos i alhora reduir els informes i notificacions en paper. Una altra de les novetats és la renovació de la imatge així com la millora en la coordinació i en la gestió interna i és una eina important per controlar l'incivisme a la ciutat.