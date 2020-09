Trenta mirades sobre Narcís Monturiol

El col·lectiu d'artistes Empordoneses dedica l'onzena edició a la figura de l'inventor Narcís Monturiol amb la participació de trenta artistes que aporten la seva particular visió sobre la vessant més polifacètica de l'il·lustre figuerenc. La mostra Immersió s'emmarca en els actes commemoratius del bicentenari del naixement de Narcís Monturiol, l'any 1819, i es podrà visitar a la Casa Empordà de Figueres a partir de demà fins al 17 de gener.

L'exposició, comissariada per Pilar Farrés i Enric Tubert, proposa al públic una aproximació a un Monturiol vist des del prisma de trenta artistes tan emergents com consagrats i de renom, com Mercè Riba, Antoni Federico, Josep Ministral o Daniel Lleixà. Els artistes es «capbussen» en l'univers de Monturiol i ofereixen una mirada polièdrica al voltant d'aquest personatge. El resultat és una mostra «eclèctica» on l'art es converteix en l'eina per apropar-se a les vessants en què Narcís Monturiol va destacar.

«Els vam proposar la tasca de parlar, interpretar i inspirar-se en la història de Narcís Monturiol», ha explicat el director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech. L'exposició vol anar més enllà del Monturiol de l'Ictíneo i aconseguir una «dimensió més oberta», considera Enric Tubert. I és que més enllà de ser l'inventor del submarí també va ser un «socialista utòpic, inventor de múltiples màquines i productes, un advocat de formació i un exiliat a França o refugiat a Cadaqués, on es convertí en un notable pintor».



L'Ictíneo hi és omnipresent

Malgrat que els comissaris de l'exposició van demanar als artistes participants que s'allunyessin del submarí de Monturiol, la presència de l'Ictíneo és més que evident. «El seu disseny com a màquina és tan potent estèticament que ha estat molt difícil que s'hi resistissin», explicava Tubert.

Peces com la de Mercè Riba parteixen de la figura del submarí per endinsar-se en aspectes no tan coneguts de l'inventor. «L'ull d'un observador, el triangle de la mesoneria i tot plegat dins d'una volta celeste com a home interessat per l'astronomia que era» són alguns d'elements de l'obra que hi exposa Riba.

Però també s'hi troben peces més minimalistes, com la de Sebi Subirós, on recorda que per a molts, el «submarí de submarins» és el groc dels Beatles i no el de Monturiol.

Una de les peces més destacada per les seves dimensions es el quadre d'Antoni Federico, que es manté en el seu estil «hiperbòlic» i pel qual ha triat un Monturiol jove, convertint part del fons en un skyline de Figueres. Xavier Escribà hi porta la seva pintura convertida en matèria en una exposició on els motius marins en són el fil conductor indirecte.

L'Empordoneses també ha portat artistes de fora de l'Empordà com Asumpció Mateu, Mario Pasqualotto o Claude Lambert, que mimetitza l'Ictíneo amb el paisatge del cap de Creus.

El resultat és un recorregut en diagonal que permet al públic descobrir les obres que s'amaguen a la sala, «tal com ho faria un submarí en el fons del mar», apunta Pilar Farrés. Tal com subratlla el regidor de Cultura de Figueres, la mostra és un recorregut a través de trenta mirades sobre Monturiol, però també sobre l'Empordà i la comarca.

L'exposició ha programat visites guiades i activitats familiars i compta amb la col·laboració del Museu Empordà, l'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal que n'edita el catàleg.