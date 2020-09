La Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres reunirà 15 expositors

La Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres se celebrarà del 2 al 4 d'octubre. Aquest any el certamen arriba a la 14a edició. Comptarà amb un total de 15 expositors, 26 marques oficials representades i 6.000 metres quadrats d'exposició al Recinte Firal. FiraVO és una cita anual més que consolidada que cada any situa Figueres com a referent en el sector de l'automòbil.

Els dies 2, 3 i 4 d'octubre, de 10 a 20 h es podrà veure una mostra de concessionaris que oferiran vehicles de primera qualitat, certificats i a preus molt competitius. A l'edició d'aquest any de la Fira, es continua fent el sorteig per aparcar un any gratuïtament a la zona blava de Figueres, gestionada per Fisersa. L'Ajuntament controlarà l'aforament per tal que no es produeixin aglomeracions.