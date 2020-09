L'acusat d'assassinat per estrangular un home de 82 anys a Sant Pere Pescador reconeix els fets

L'acusat d'estrangular un veí de Figueres de 82 anys en un aparcament de Sant Pere Pescador el 10 de juny del 2017 ha reconegut els fets al judici que ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Girona. Davant dels membres del jurat popular, ha respost a les preguntes del fiscal i ha assegurat que no recorda com ni per què el va asfixiar però sí que ha concretat que va fugir amb el cotxe de la víctima quan va ser "conscient" del que havia fet.

El vehicle el va abandonar en una àrea de servei de França i el setembre del mateix any el van detenir a Itàlia. El fiscal sol·licita inicialment 29 anys de presó, l'acusació particular 30 i la defensa 7 i mig.