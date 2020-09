Forta tempesta amb calamarsa a l'Alt Empordà

Una forta tempesta ha descarregat amb intensitat aquesta tarda en diversos punts de l'Alt Empordà. Les precipitacions han anat acompanyades de calamarsa en municipis com Llers, on ha tenyit de blanc alguns camps i carreteres. A l'observatori meteorològic de Cabanes s'han registrat 36 l/m2 mentre que a Boadella hi han descarregat 50 litres i a Terrades 29, durant aquesta tarda. Protecció Civil té activat en fase de prealerta l'avís per als forts ruixats que s'esperaven a la comarca.





Al final @TomasMolinaB el pitjor no ha estar la pedra... si l'aigua que l'acompanyava... sort que ha estat rapid... pic.twitter.com/Jju9LYfbXs — Joan Maranges ?? (@jmaranges) September 22, 2020

A Figueres la tempesta també ha descarregat amb força i en alguns punts ha complicat la circulació per l'acumulació d'aigua.