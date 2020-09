Vilajuïga serà la seu del Cicle Superior d'un institut de Roses

Vilajuïga serà seu, durant aquest curs, del cicle de grau superior d'Ensenyament i Animació Socioesportiva de l'institut Illa de Rodes de Roses. Les classes teòriques, que van començar ahir, s'impartiran al centre cívic de ­Vilajuïga i les sessions pràctiques es faran majoritàriament als ­equi­paments esportius del mu­nicipi. D'aquesta manera, Vilajuïga es converteix en un municipi que, malgrat no tenir institut propi, acollirà estudis postobligatoris.

Això serà possible gràcies a un acord entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació, que ha certificat la idoneïtat de les instal·lacions. L'acord també especifica que les despeses dels consums elèctrics, d'aigua, neteja i desinfeccions i els manteniments que derivin del seu ús els assumirà el Departament, així que no suposarà cap despesa per a l'Ajuntament.

L'acord arriba després que, a causa de la covid-19, el cicle requerís més espai de l'habitual. Aquest fet, sumat als equipaments infrautilitzats amb què compta Vilajuïga, han propiciat un acord entre ambdues administracions per al curs 2020-21.

Per l'alcalde de Vilajuïga, Xavier Llorente, aquest fet «és una oportunitat per donar a conèixer el nostre municipi, ja que una cinquantena d'alumnes passaran tot el curs al poble, consumiran al poble, i coneixeran el seu entorn i tots els serveis que ofereix».