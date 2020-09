Una escola rural de l'Alt Empordà, objecte d'un estudi sobre la COVID

L'estudi fet per la Fundació Salut Empordà (FSE) en una escola rural de l'Alt Empordà conclou que els símptomes són insuficients per diagnosticar la covid-19. Segons la investigació «Brot infecciós en una escola rural de Catalunya a l'inici de la pandèmia de covid-19. Inespecificitat i confusió de símptomes», promogut pel servei de Pediatria de la FSE, els símptomes que pot manifestar una persona, inclosos els que semblen molt característics del coronavirus, no són suficients per diagnosticar la covid-19 perquè la seva escassa especificitat fa que sigui molt difícil diferenciar-los dels que provoquen altres infeccions virals comunes.

Aquesta és la principal conclusió a la qual arriba el treball fet sobre 107 alumnes i 21 treballadors d'una escola de l'Alt Empordà després d'un augment de quadres infecciosos en els estudiants del centre entre el 25 de gener i el 25 de febrer de 2020. L'objectiu era descriure aquests quadres, la repercussió sobre els contactes familiars dels casos i determinar si eren compatibles amb la covid-19.