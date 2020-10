Un conductor molt begut s'estavella contra el mur d'una casa a Pau

Un conductor molt begut es va estavellar ahir al migdia contra el mur d'una casa a Pau.

Els Mossos d'Esquadra l'han denunciat penalment un conductor per donar una taxa d'alcohol gairebé tres vegades superior a la permesa.

El denunciat és un home de 51 anys, de nacionalitat holandesa i veí de Figueres, a qui s'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible.

Els fets van passar ahir, cap a dos quarts de tres del migdia, quan es va produir un accident de trànsit al carrer de Llevant de la urbanització dels Olivars, al terme municipal de Pau. Un vehicle es va sortir de la via i va xocar contra el mur d'una casa.

Els Mossos van arribar al lloc i, després de preservar la zona i assistir l'accidentat, van comprovar que no tenia ferides però presentava símptomes de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques.

En fer les proves, va donar una taxa positiva de 0,73 mg/l en aire expirat, gairebé tres vegades per sobre del màxim permès, que en aquest cas era de 0,25 mg/l.

Per aquest motiu, se'l va denunciar penalment com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible.

El denunciat, que no tenia antecedents, haurà de presentar-se davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres quan se'l requereixi.

A lloc també hi va treballar el SEM i els Bombers.