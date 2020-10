Denuncien que Interior no ha fet totes les obres a la seu de Trànsit

El sindicat SAP-Fepol dels Mossos d'Esquadra denuncia que encara hi ha mancances a la seu de Trànsit dels Mossos del sector de Figueres. Fa dos anys que van interposar la primera denúncia per les mancances que a la seva opinió tenen les instal·lacions de Borrassà. I fins i tot recorden que al juliol la Inspecció de Treball va requerir al Departament d'Interior arreglar els desperfectes de les dependències que ocupen els agents de Trànsit. Una seu que segons el sindicat segueix essent «insegura» i que presenta «un lamentable estat». Inspecció de Treball va donar dos mesos perquè se solucionessin les mancances i, pel sindicat, que ha realitzat una visita recentment, no s'han solucionat tots els problemes.

Davant d'aquesta situació, el sindicat assegura en un comunicat que «en els propers dies, en cas que no s'iniciïn les obres per adequar aquestes dependències policials a les exigències instades per la Inspecció de Treball, SAP-FEPOL demanarà el tancament d'aquest centre de treball» ja que afirmen que no permetran «que es posi en risc la seguretat dels efectius».

En la vista del 14 de setembre a les instal·lacions del sector de trànsit de Borrassà, el sindicat va anar a comprovar les actuacions requerides per Inspecció de Treball i segons el sindicat, el Departament d'Interior «n'ha obviat la major part».

Entre les deficiències que Treball demanava solucionar n'hi havia diverses com la falta d'extintors a l'aparcament, la poca il·luminació d'emergència en algunes dependències, cablejat sense recollir, i especialment, forats en tapes i esquerdes en les marquesines d'obra de l'entrada. Després de la inspecció del sindicat, asseguren que el tema elèctric no s'ha solucionat, i tampoc s'ha solucionat el tema de les emergències. També hi ha esquerdes a l'edifici, entre d'altres. Per tot això, demanen que se solucioni de forma immediata o demanaran el tancament de les instal·lacions de la comissaria de Trànsit de Figueres.