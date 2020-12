El Patronat de la Santa Creu construeix 18 pisos de lloguer social a Vilafant

El Patronat de la Santa Creu està construint divuit pisos que destinarà a lloguer social a Vilafant. L'Ajuntament, a més, donarà ajudes d'entre mil i vuit mil euros per a la rehabilitació d'habitatges que es vulguin posar a lloguer social a través de la borsa del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. És un dels incentius per afavorir l'increment d'aquest tipus de lloguers. També es bonificarà el 50% de l'IBI.

El consistori ha posat en marxa la mesura perquè és conscient que hi ha una mancança de lloguer social, d'habitatges a preus assequibles.

Els pisos del Patronat es construeixen en uns terrenys que havien estat municipals. Es va fer una permuta amb altres espais del patronat. Els pisos ja estan en construcció. Es tracta d'un bloc on hi haurà 18 vivendes.

D'altra banda, analitzant la situació de l'habitatge al municipi amb el Pla Local de l'Habitatge van veure una gran demanda d'habitatge de lloguer assequible i que d'altra banda tenien moltes cases i pisos buits. «Per aquest motiu, una de les primeres accions d'aquest Pla Local d'Habitatge és aconseguir incorporar, mitjançant diferents incentius i bonificacions, aquests habitatges buits a la borsa de lloguer social», remarca l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys.

De moment, l'Ajuntament ha destinat una partida de 25.000 euros. Una de les línies d'ajuts que hi haurà són per a la rehabilitació per fer habitables els pisos i posar-los a la borsa.

En funció dels metres quadrats i les actuacions que s'hi portin a terme es podrà optar a ajudes d'entre 1.000 i 8.000 euros. A més, els propietaris rebran l'assessorament dels tècnics municipals.

Una altra ajuda es farà a través de l'Impost de Béns Immobles que es bonificarà fins al 50%. Serà per a aquells propietaris que tinguin cases o pisos buits i que els posin a la borsa de lloguer social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

L'Ajuntament remarca que posar els habitatges a la borsa té avantatges. L'administració garanteix als propietaris el cobrament i, a més, disposa d'una assegurança per fer front a possibles desperfectes que es puguin produir a l'habitatge.