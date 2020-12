Bàscara es prepara per pagar el 2021 el crèdit d’1,8 milions

L´Ajuntament de Bàscara s´està preparant per començar a pagar el 2022 el deute d´1,8 milions d´euros que va finançar amb un crèdit fins al 2038. L´impuls del polígon serà una de les fonts d´inressos. El govern l´està redimensionant després que Urbanisme el tombés. També estan pendents del final de la concessió de l´autopista perquè actualment ingressen 265.000 euros l´any.

L´alcalde, Narcís Saurina, ha explicat que en breu tornaran a presentar el projecte del polígon industrial d´Orriolredimensionat i per fer-lo per fases. El polígon està pendent des de fa més de vint anys per part del promotor que va portar als tribunals l´exalcalde, Lluís Lloret, després d´abonar uns sis milions d´euros però no poder desenvolupar-lo.

L´actual ajuntament, seguint les directrius d´Urbanisme que el va tombar, el tirarà endavant per fer front al deute heretat.

Saurina ha explicat que el 2016 es va plantejar com afrontar-ho. S´hauria de disposar d´uns 150.000 euros l´any i posa de manifest que, per exemple, aquest 2020 la despesa dels danys del temporal Gloria ja han costat 120.000 euros.

Per això s´asseguren que projectes com el polígon els ajudin. També estan pendents si perden els ingressos de l´autopista una vegada acabi la concessió.