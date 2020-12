Casado diu a Roses que respecten la decisió del Suprem sobre els presos

El líder del PP, Pablo Casado, va vaolorar ahir en un acte a Roses la decisió del Suprem d´anul·lar el tercer grau dels nou presos independentistes i la denegació del 100.2. «Nosaltres respectem les decisions judicials i crec que a Espanya hi ha de seguir havent independència judicial i separació de poders», va dir. En aquest sentit, va afegir que pensen que «tots» són «iguals davant la llei» i va demanar a la resta de formacions polítiques, que han fet valoracions contràries a la resolució, que «facin el mateix». Respectin i no intentin «sortejar les decisions d´un tribunal que no només és garant de la llei sinó també de la democràcia».

«A Espanya hi ha de seguir havent independència judicial i separació de poders i pensem que tots som iguals davant la llei i estem subjectes als tribunals»,va dir. En aquest sentit, va afegir que el Suprem va deixar clara la seva posició i que és a aquest tribunal a qui li correspon «l´última paraula» en aquest afer.

Per això, va fer una crida a la resta de partits a no intentar «sortejar» les decisions d´un tribunal que «no només és el garant de la llei, sinó també de la democràcia».

A preguntes dels periodistes, Casado també es va referir al polèmic xat d´exmilitars. En relació amb això, va assegurar que és «lamentable» i que espera que hi hagi un «procediment per depurar les responsabilitats oportunes». Sobre el fet que se li hagi fet arribar al Rei, va dir que creu que la funció de Felip VI és la «d´imparcialitat absoluta» i que aquesta premissa ha estat «escrupolosa» al llarg del seu regnat.

«El Rei està al marge de tot això», va afegir, tot reiterant que les forces armades estan «compromeses amb la democràcia». «Crec que el xat entra en uns errors personals que s´hauran d´investigar», va afegir.

Sobre els pressupostos, Casado va dir que són els «més cars de la democràcia» i que s´han aprovat «a canvi» de qüestions que no tenen res a veure amb la recuperació econòmica, sinó per «imposicions d´altres partits». Entre ells, la llengua o l´acostament de presos. «Són una mala notícia. No és veritat que a Sánchez només li importaven les sigles del PGE, sinó també les de EHB i ERC», va insistir.

Per tot plegat, va dir que quan arribin al Senat continuaran reclamant que s´abaixin els impostos i es redueixi la despesa burocràtica dels ministeris.

El líder popular va recordar que aquest diumenge se celebra «la Constitució», que va concentrar un estat divers «però unit». «Reivindico la concòrdia de la Constitució i ho reivindico des de Catalunya, on des de fa anys la política ha dividit famílies i amics. Crec que és el moment de la convivència i la concòrdia», va assegurar.

Casado va ser a les instal·lacions del port pesquer de Roses acompanyat per diversos membres del partit. Entre ells, el president del PPC, Alejandro Fernández, i la presidenta del partit a Girona, Maria Àngels Olmedo. En la visita a les instal·lacions i a una embarcació pesquera també el va acompanyar el patró major de la confraria de pescadors de Roses, Antoni Abad.