Els Mossos detenen cinc homes i comissen 1.074 plantes de marihuana a Sant Miquel de Fluvià

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc homes d'entre 20 i 46 anys, de nacionalitat espanyola i marroquina, i han comissat 1.074 plantes de marihuana en un dispositiu policial a Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà). Durant l'operació es van fer quatre entrades i registres en diferents domicilis on també es van comissar 5,5 kg de cabells, 13.300 euros en efectiu i dues armes. Els fets van passar el 3 de desembre després d'una investigació que es va iniciar fa setmanes, quan els Mossos van saber que hi podia haver un cultiu de marihuana 'indoor' en diferents habitatges del municipi. Els agents van comprovar que se sentia una forta olor de marihuana i que hi havia aparells de climatització en funcionament constant als punts investigats.

Paral·lelament, la companyia elèctrica els va informar que tots els domicilis que s'estaven investigant tenien un consum molt elevat i que feia temps que hi havia talls de llum a la zona.

L'operatiu es va fer durant el matí i hi van participar efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona, de les unitats de seguretat ciutadana de l'Escala i Roses i de la Unitat d'Investigació de Roses. Es van fer quatre entrades i perquisicions en diferents domicilis i edificis.

Durant els escorcolls, van comissar més de 1.000 plantes, en diferents estadis de creixement, 5 kilograms de cabdells de marihuana i 13.300 euros en efectiu. A més, en un dels domicilis s'hi va localitzar un rifle municionat, una pistola d'aire comprimit i 239 cartutxos.

Els quatre domicilis, un d'ells amb la llum punxada, estaven preparats per al cultiu de marihuana. Les plantacions disposaven de tota una infraestructura amb focus, aparells d'aire condicionat, transformadors elèctrics, extractors d'aire i una gran quantitat de fertilitzants.

Segons les estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior, els 5,5 kg de marihuana estarien valorats en 10.000 euros.

Per tot plegat, van detenir els cinc homes, residents als diferents domicilis on van trobar la droga. Els atribueixen un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric. A un d'ells també se l'investiga per un delicte de tinença il·lícita d'armes.

Els detinguts, un dels quals amb antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.