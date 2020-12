El cribratge intensiu organitzat per Salut a la Jonquera va finalitzar ahir després de dos dies de realització de tests antigènics amb un total de set positius de 1.059 participants. La iniciativa va tenir lloc a la sala la Societat i tenia com a objectiu frenar l´expansió del virus i trencar les cadenes de transmissió comunitària en asimptomàtics de més de 16 anys. Salut ha fet aquest cribratge per l´alta incidència en el municipi.