Una wedding planner empordanesa es reinventa; ofereix un "Nadal a la carta" per la falta de casaments

Una wedding planner empordanesa ofereix un "Nadal a la carta" a aquelles famílies que "no es vulguin preocupar de res". La idea de la Clau Events és donar un servei complert de càtering, parament de la taula, decoració i detalls. La proposta surt arran de la caiguda de contractacions de casaments i fins i tot, la cancel·lació d'alguns que ja estaven previstos arran de la pandèmia. La Claudia Torrellas és la directora de la Clau Events i explica que és una forma de reinventar-se. "A l'estiu vam apostar per les celebracions familiars com aniversaris i la veritat és que ens va anar bé, i ara oferim un Nadal a la carta", remarca. El servei inclou l'entrega i recollida de plats en una caixa, sense que el client s'hagi de preocupar de res.

La crisi del sector hostaler provocada per la pandèmia afecta especialment als professionals relacionats amb els casaments. Restaurants, floristeries, músics, càterings o empreses de detalls són alguns dels qui participen directament en una celebració d'aquest tipus. A tots ells els coordina una sola persona que s'ocupa de tenir-ho tot a punt el dia de l'enllaç, la wedding planner. La Clàudia Torrellas és directora de la Clau Events i explica que el coronavirus els ha afectat de manera particular perquè la seva feina es basa exclusivament en els casaments.

Els altres professionals han vist com la caiguda i anul·lacions d'aquestes celebracions els ha perjudicat, però, almenys, els queden altres sortides. Les wedding planners, en canvi, han hagut de reinventar-se durant la pandèmia per intentar trobar alternatives per poder seguir facturant.

Una fórmula és fer un "Nadal a la carta" per a aquelles famílies que durant aquests dies "no es vulguin preocupar de res" a l'hora de fer aquesta celebració a casa seva. Torrellas explica que donen un servei complert de càtering, parament de la taula, decoració i detalls. "La idea és portar tot el que et podries trobar en un restaurant a casa", remarca.

Per fer-ho possible, la directora de la Clau Events explica que treballen amb una empresa que ofereix tot el necessari per al parament, com plats, coberts, copes o tovallons. Encaixen tot el material i preparen la taula de Nadal amb la decoració que esculli el client i els detalls que decideixi. "El que volem és que la gent pugui comptar amb algú que li munti una taula bonica i, ja que serà un Nadal diferent, que almenys sigui especial i màgic".

A més, un cop acabada la celebració el client no s'ha de preocupar de res. Només ha de tornar els plats a les caixes sense haver-los de netejar, ja que la mateixa empresa que els proporciona s'ocupa de fer-ho. Torrelles creu que aquest tipus de celebració serà cada vegada més habitual o, almenys, una alternativa a les que hi havia tradicionalment.

A l'estiu, aniversaris

Torrellas explica que la idea de celebrar els Nadals a la carta va sorgir a l'estiu quan ja van apostar per fer festes privades en cases particulars, això sí, respectant l'aforament màxim decretat en cada moment. "Vam buscar alternatives perquè ens vam quedar sense poder treballar per culpa de la caiguda de casaments", remarca.

Torrellas explica que més enllà de l'afectació econòmica que suposa la cancel—lació del casament, també hi ha un trasbals, tant per a les parelles com per als professionals. I és que molts enllaços que es van posposar a la tardor, s'han hagut d'ajornar de nou per l'arribada de la segona onada de la pandèmia.