Els empleats d'Ecoserveis tiren endavant la vaga d'escombriaires a Figueres

La vaga d´escombraries de Figueres va començar com estava previst ahir al vespre després que dilluns els treballadors de l´empresa mixta Ecoserveis -privada i pública- acordessin donar per bona la convocatòria proposada pels sindicats CCOO i Co.bas. També ho van validar els treballadors de l´UTE Brócoli, adjudicatària del servei de parcs i jardins des de fa uns mesos. La vaga es convoca per «mantenir la unitat productiva en vista a la intenció de separar plantilles». El ple va aprovar dilluns municipalitzar el servei d´enllumenat.

L´empresa ofereix els serveis de recollida d´escombraries, enllumenat públic, neteja viària i la deixalleria de Figueres. Des de fa uns mesos, els de parcs i jardins els porta a terme UTE Brócoli. I enllumenat ha iniciat el procés per municipalitzar-lo. El ple va aprovar dilluns inicialment el primer tràmit perquè passin a formar part de la plantilla de Fisersa de capital municipal.

Ecoserveis funciona amb un contracte prorrogat des de fa cinc anys i el govern de la ciutat està estudiant quina fórmula de gestió serà la propera després que els concursos per externalitzar serveis o hagin quedat deserts en el cas de l´enllumenat o s´hagin anul·lat en el cas d´escombraries per recursos de les empreses.

Fisersa va aportar un document garantint els drets i el sou dels cinc treballadors de l´enllumenat. Però des del govern municipal, tal com van manifestar en el ple de dilluns, no volen cedir a les pressions de la plantilla ni que decideixin quin és el model de gestió per a la neteja viària i escombraries. I, per tant, des d´ahir a les nou del vespre hi ha vaga d´escombriaires a Figueres.