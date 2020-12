Figueres destina 4,6 milions als efectes de la pandèmia

L'Ajuntament de Figueres ha invertit 4,6 MEUR a pal·liar els efectes de la Covid-19 a la ciutat. El gruix més important de la despesa se l'emporta serveis socials, amb un increment de 337.338 euros respecte el 2019. Amb aquesta injecció extraordinària a causa de la pandèmia, el consistori ja ha destinat més d'1,2 milions d'euros a l'atenció dels col·lectius més vulnerables durant el 2020. Les ajudes directes d'urgència social, alimentària i d'acolliment són les que més s'han incrementat i han representat una despesa de 170.959 euros. Els usuaris del menjador social també han augmentat, en un 30%, i s'ha atès a 300 famílies.

Les conseqüències de la pandèmia ja han suposat una despesa de 4,6 milions d'euros per a les arques de l'Ajuntament de Figueres. La major part d'aquests diners han servit per reforçar els serveis socials durant aquest 2020. De fet, l'atenció a les persones ha suposat més d'1,2 milions d'euros, 337.338 més que l'any passat.

Les ajudes directes relacionades amb l'alimentació i l'acolliment de les persones són les que més s'han incrementat amb 170.959 euros. Per altra banda, els usuaris dels menjadors socials han augmentat un 30% i s'ha donat servei a 300 famílies, unes 1.200 persones.

Pel que fa a Promoció Econòmica, l'Ajuntament ha injectat 675.967 euros en ajudes als establiments i comerços que han patit més restriccions durant la pandèmia. Una de les partides amb més beneficiaris és les ajudes d'urgència als negocis afectats per les restriccions, que ha suposat una despesa de 170.000 euros i que ha arribat a més de 300 empreses (amb una quantitat de 500 euros per cada titular). l'Ajuntament també ha invertit 200.000 euros en el programa d'impuls al consum i que ha comptat amb més de 10.000 persones beneficiàries.

Per altra banda, el consistori ha deixat d'ingressar 3,21 milions d'euros fins a l'octubre de 2020 a causa de la pandèmia. Es tracta de l'exempció de la taxa d'escombraries, la d'ocupació de la via pública per als negocis durant les restriccions. En aquesta xifra també hi ha algunes activitats municipals com ara la piscina, activitats als centres cívics o la programació cultural que s'han suspès i han suposat menys ingressos per l'Ajuntament.