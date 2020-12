Empresaris de Roses impulsen un projecte de categorització dels apartaments turístics

L'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus ha decidit impulsar un projecte de categorització dels apartaments turístics per contribuir a posar en valor aquesta tipologia d'allotjaments, que representen una part important de l'oferta al municipi. La iniciativa, que es vol posar en marxa abans de Setmana Santa, té un triple objectiu: posicionar la destinació, incentivar la millora en l'oferta i identificar i denunciar els habitatges d'ús turístic il·legal.

La proposta, que s'ha presentat a l'Assemblea General i en la qual treballa la Taula d'Allotjament de l'associació, parteix d'un projecte que es va començar a gestar l'any 2012 i que contempla la creació d'un distintiu que certifiqui les característiques de cada allotjament i li atorgui una valoració en funció de diferents paràmetres de qualitat i dels serveis associats.

El distintiu, remarquen, ha de servir per distingir aquells que han fet un esforç per obtenir-lo i, d'aquesta manera, "posar en valor la professionalitat dels gestors dels apartaments turístics de Roses i l'excel—lència del sector".

Es tracta d'un dels dos grans projectes que l'associació té sobre la taula, juntament amb el segell 'Gastronomia d'Origen', que garantirà que els establiments del municipi fan servir productes locals i de proximitat. Amb aquesta iniciativa es busca posar en valor "l'excel—lència" dels productes de l'Empordà i potenciar Roses i la comarca com una "gran destinació gastronòmica".

La previsió és que el projecte, cofinançat pel Grup d'Acció Local Pesquer (GALP), es presenti durant el primer trimestre de l'any que ve i estigui plenament operatiu per Setmana Santa.

D'altra banda, l'entitat treballa per tenir plenament operativa d'aquí a uns mesos la plataforma digital www.livingroses.cat, dirigida al client final i a través de la qual es vol fer arribar les experiència de Roses arreu.

Més associats tot i la pandèmia

Durant l'assemblea, que es va celebrar en format telemàtic, també es va fer balanç de l'any. Segons l'associació, malgrat la crisi sanitària l'entitat ha crescut un 10% en nombre d'associats fins arribar a les 180 empreses que, en temporada alta, donen fina a 4.000 persones. L'associació s'ha marcat com a objectiu arribar als 200 associats durant el 2021.

Aquest 2020, a més, s'ha creat la nova marca de l'associació d'empresaris, que neix de la integració de les associacions de Roses Comerç i l'Estació Nàutica i d'unes jornades on es va reflexionar sobre la necessitat de plantejar accions de millora.

Des de l'entitat destaquen que, tot i la pandèmia, durant aquest any s'han posat en marxa les cinc taules de treball especialitzades (Comerç; Allotjament; Gastronomia; Activitats, oci i natura; i Futur). També s'han organitzat 51 reunions online, de les quals tretze han estat trobades bilaterals entre l'associació i l'Ajuntament, i tretze reunions més per assessorar als associats.

A més, s'ha creat un banc de fotografia propi per dotar de contingut la plataforma digital que es posarà en marxa en els propers mesos i s'ha treballat en la creació del distintiu 'Roses et cuida', per als establiments que van obrir després del confinament.

Paral·lelament, l'associació ha acordat posposar al 2021 i amb un nou format la nova edició dels premis Arjau, que reconeixen trajectòries destacades al municipi.