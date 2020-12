Salut comença el cribratge intensiu de dos dies a Vilafant, que té el risc de rebrot per sobre de 1.600

La cua per participar al cribratge intensiu contra la covid-19 a Vilafant.

La cua per participar al cribratge intensiu contra la covid-19 a Vilafant.

El Departament de Salut ha començat aquest dilluns a la tarda el cribratge intensiu de dos dies a Vilafant, que té el risc de rebrot per sobre de 1.600 i l'Rt en 2,47. L'alcaldessa del municipi, Consol Cantenys, assegura que les xifres que hi ha actualment són "preocupants" i que la interrelació que tenen amb altres municipis fa necessàries les proves, que s'estan fent amb tests antigènics ràpids. Cantenys també ha fet una crida als joves perquè vagin al cribratge "per ells" però "sobretot, pels que els envolten i més en aquestes dates".

Les proves es fan al centre cívic Les Mèlies del Camp dels Enginyers, de tres de la tarda a vuit del vespre. Estan dirigits als majors de 16 anys i busquen detectar casos asimptomàtics per poder tallar les cadenes de transmissió del virus.

El director dels sectors Garrotxa, Ripollès, Alt i Baix Empordà del CatSalut, Josep Carreras, ha explicat que feia unes setmanes que les dades havien baixat però que en els últims dies han pujat i ara el risc de rebrot es troba lleugerament per sobre de 1.600.

Carreras ha insistit en la importància de participar en aquests cribratges i en la necessitat de fer aïllament en cas de ser positiu i quarantena, per contacte estret. "Si no, això no servirà de res", ha dit. "Hem de buscar asimptomàtics, que són potencialment contagiosos. És important tallar les cadenes de transmissió", ha afegit.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus