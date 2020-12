Un brot de covid-19 afecta 39 interns del Puig de les Basses

Un brot de coronavirus afecta 39 interns de la presó del Puig de les Basses i ha obligat a aïllar tot un mòdul del centre penitenciari. En concret, el mòdul 5. Aquí hi ha 89 presos, dels quals gairebé la meitat han donat positiu per covid-19. Tots ells o bé són asimptomàtics o bé presenten simptomatologia lleu, segons informa el Departament de Justícia. Els qui han contret la malaltia es troben a la Unitat Covid-19 de la presó o bé a les cel·les de la segona planta del mòdul, on els atén personal sanitari. A més, també s'han detectat sis positius entre els professionals del Puig de les Basses. A les diferents presons de Catalunya, ara mateix hi ha 74 interns i 67 treballadors que s'han infectat pel virus.

Segons informa la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, el brot de coronavirus detectat al Puig de les Basses ha afectat el mòdul 5 del centre penitenciari. Aquí hi ha 89 interns distribuïts a les diferents cel·les. Salut els ha fet proves a tots ells, i també als diferents treballadors que estan en contacte amb els presos.

Hi ha hagut 39 interns que han donat positiu per covid-19. Tots ells, però, són asimptomàtics o bé presenten simptomatologia lleu. Seguint el protocol marcat en aquests casos, el centre penitenciari ha posat el mòdul 5 en aïllament. És a dir, que els interns fan vida a les cel·les i no poden fer ús ni dels espais comuns del mòdul ni de la resta de serveis de la presó.

Els interns que s'han infectat estan a la Unitat Covid-19 del Puig de les Basses i a la segona planta del mòdul 5, on els atén personal sanitari. Els interns que no han contret el virus romanen a la primera planta del mòdul 5. Ocupen cel·les que es desinfecten de manera preventiva per extremar les mesures higièniques.

74 interns i 67 treballadors

Segons informa Justícia, en aquests moments a les diferents presons de Catalunya hi ha 74 interns que han donat positiu per covid-19. D'aquests, 47 es troben al Puig de les Basses (aquí hi ha tant els 39 del brot que ha afectat el mòdul 5 com vuit més, que s'han derivat a la Unitat Covid-19 procedents d'altres centres penitenciaris).

Dels 47 interns positius que es troben al Puig de les Basses, 26 estan aïllats a les cel·les del mòdul 5. I els 21 restants, a la Unitat Covid-19. La resta de presos que han contret el virus es troben repartits en diferents centres penitenciaris. Per exemple, deu estan a la Unitat Covid-19 de Brians 2, vuit més a la infermeria de Mas d'Enric o tres a la infermeria i a ingressos del centre penitenciari de Ponent. També hi ha dos interns ingressats a hospitals públics i un que passa el confinament a casa, en aplicació de l'article 86.4.

A banda dels interns, també hi ha 67 professionals que formen part de les plantilles de les presons que han donat positiu per covid-19. D'aquests, sis treballen al Puig de les Basses.