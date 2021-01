Més d'una trentena de masies ensorrades i una activitat perduda

Entre Portbou i Roses, al segleXV hi arribaren a haver unes 400 masies i avui n'hi ha una dotzena d'habitades. Al llibre "Els masos perduts del capde Creus», Arnald Plujà posa de manifest un patrimoni i com es va deixar perdre una activitatque ara es vol recuperar. Mostren,diu l'autor del llibre «una forma de vida extingida i de l'abandoment del camp, degut en bona part a les contradictòries lleis de l'època i a l'actuació d'alguns governants» que van dotar de serveis els nuclis urbans i van oblidar «l'existència dels masos i la seva funció, tant social com de font subministradora de productes bàsics de consum»Al llibre parla de 32masos, dos d'ells els que avuies restauren. Mas dels Arbre dataria de finals del XV quan la demanda de vi feu incrementar terres de conreu. Del Mas de'n Caussa, Plujà detalla que «denota una majestuositat que impressiona» i va ser aixecat al segle XV.