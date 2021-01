Melcior, Gaspar i Baltasar instal·len el campament a Figueres

Els Tres Reis d'Orient van arribar ahir a la tarda a Figueres per instal·lar-se al campament reial del passeig Nou fins demà al vespre. Poden passar pel campament fins a 10.800 persones. Els petits poden fer un recorregut d'un quart d'hora per les diferents escenes, on trobaran en Fumera, la zona de regals o la carrossa dels xumets. Música, espectacles i llums donen vida al recinte reial. Blanes o Sant Feliu de Guíxols també han optat per un campament estàtic.

Ses Majestats els Reis d'Orient arribaran a les ciutats i pobles però ho faran complint les normes estrictes a què obliga la ?pandèmia. A través de les pantalles, als campaments o en cavalcades més allunyades que altres anys els petits podran continuar veient com arriben des d'Orient Mel?cior, Gaspar i Baltasar, preparats per repartir els regals la nit de Reis.

A la capital de l'Alt Empordà va obrir ahir a la tarda el campament reial al passeig Nou. L'espai té un punt d'accés per l'avinguda Salvador Dalí i un de sortida per la ronda del Parc. A més, tots els que passaran durant els dos dies pel campament hauran d'haver fet una reserva prèvia que dona dret a una entrada per a sis persones de la mateixa bombolla. Cada quart d'hora entraran un màxim dde 200 persones en grups de sis.

Durant tot el recorregut els visitants hauran de portar la mascareta. Els Reis d'Orient no la porten i se'ls pot veure, però a distància, mentre saluden els més petits.

Però una vegada a l'interior les mesures de la covid-19 gairebé s'obliden per la màgia dels Reis.

Companyies de teatre, de dansa, actors i figuerencs converteixen el passeig Nou en una cavalcada estàtica amb diferents es?cenes on es podran trobar personatges com en Fumera, el conegut personatge figuerenc, un patge que apareix per aquestes festes.

Al llarg de la nit s'aniran succeint els habituals espectacles de música i dansa que formen part del seguici reial.

Per a la cavalcada d'aquest any s'hi preveia una nova carrossa, la dels xumets que deixen els més petits de tot la nit de Reis. La carrossa es pot veure en un dels espais habilitats al recinte on també té un lloc destacat la cartera reial que fa arribar les cartes als Reis d'Orient.

El campament reial de Figueres es va instal·lar dimecres al vespre i va obrir les portes ahir a les quatre de la tarda amb les primeres sessions fins a última hora del vespre. Avui obrirà de nou a la tarda i per tots aquells que s'hi puguin apropar es podran seguir des de les xarxes socials i el canal de YouTube.