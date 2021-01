Figueres habilita un servei d'acollida per a les persones sense llar per la fred

L'Ajuntament de Figueres ha posat en marxa un servei d'acollida per a les persones sense llar durant l'onada de fred que es preveu per als propers dies. Es tracta d'un espai habilitat amb 10 llits, ampliables a 15. El servei inclou sopar i dormir. També s'ha reforçat el servei de teleassistència per a persones grans que viuen soles.

La Guàrdia Urbana proposa a les persones que estan al carrer traslladar-les a aquest espai habilitat a passar la nit.

Actualment el servei és utilitzat per 6 persones, que estan atesos per professionals. El servei es pot allargar fins que durin les baixes temperatures.

El regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga, ha explicat que «aquest és un servei necessari per donar resposta als col·lectius més vulnerables i perquè no hagin de passar la nit al carrer durant l'onada de fred».

D'altra banda, a través dels Serveis Socials ha reforçat el servei de teleassistència per a les persones grans vulnerables. Es fan trucades telefòniques a la gent gran més vulnerable, és a dir, que viuen sols, que tenen alguna malaltia, alguna discapacitat... per preguntar-los si estan bé, si necessiten alguna cosa i, alhora, se'ls dona consells dels que han de fer durant el fred.

Des de l'Ajuntament s'ha simplificat el servei d'accés de teleassistència. Aquest servei ja es va reforçar durant el confinament de la primera onada de la pandèmia de la covid-19.

La regidora de Gent Gran de l'Ajuntament, Ester Marcos, explica que «el nostre objectiu és vetllar per les persones grans més vulnerables, donant-los un servei de proximitat i fent-los un seguiment, sobretot en aquests dies de tant de fred».