Figueres comença les obres per renovar el clavegueram del carrer Vilafant

L'Ajuntament de Figueres ha començat les obres per renovar la xarxa de clavegueram del carrer Vilafant. L'actuació inclourà la incorporarà d'una canonada de transport d'aigües pluvials i té un pressupost de 175.000 euros.

Els treballs, que tindran una durada de 20 setmanes, es faran en tres fases tenint en compte que es tracta d'un carrer cèntric i amb una alta incidència de trànsit i de vianants.

Les obres, a més, implicaran restriccions. El 14 de gener es prohibirà estacionar a la part baixa per començar a fer les cales per localitzar els serveis. Del 18 al 20 de gener, hi entrarà la maquinària pesada, es tallarà al transit la part baixa del carrer i es desviaran els vehicles per Àlvarez de Castro.