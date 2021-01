Gespa artificial a la Costa Brava o pellets a la petroquímica de Tarragona

Els microplàstics arriben sovint arrossegats des de terra per temporals de pluja o per rius. La força de les onades cap a la costa els manté a la primera línia. Els tipus de plàstics dependrà de molts factors, des de l'activitat industrial a l'eficiència del reciclatge. Des del projecte Paddle Surfing for Science constaten que a través de l'anàlisi podran «conèixer com arriben i de quins productes provenen».

Prèviament a aquest treball són conscients que, per exemple, a les zones properes a la Costa Brava hi haurà més trossets de gespa artificial i, en canvi, a les zones properes a la petroquímica de Tarragona hi hauria microplàstics primaris tipus pellet.

El coordinador del projecte, Oriol Uviedo, posa de manifest que serà durant l'anàlisi al laboratori que es podran caracteritzar, conèixer d'on provenen, i quantificar les concentracions. La presència dels microplàstics es considera tan important com les grans illes de plàstics al mar.

La procedència ha d'ajudar a trobar solucions. Per exemple, expliquen que si es troben productes relacionats amb la higiene «sabrem que haurem d'invertir esforços en la depuració de les aigües residuals» i, si en canvi, provenen de pellets, «podem identificar les empreses responsables d'aquestes fugues». I si es donés el supòsit que provinguessin de gespa artificial de camps de futbol? Doncs en aquest cas «podrem dissenyar mecanismes per fer que les aigües pluvials dels camps de futbol passin abans per una depuradora». Ho explica Anna Sànchez, una de les investigadores de la UB a través dels canals de difusió del projecte.

Les solucions poden ser a escala local, en l'àmbit de tot Catalunya o fins i tot poden ser a escala mundial. Tenir xarxes distribuïdes arreu del món els permetria aprofundir en l'estudi tenint en compte les problemàtiques i particularitats de cada territori.

A banda de la importància científica, Oriol Uviedo dona valor a incorporar el ciutadà en el projecte perquè permet una tasca que seria impossible amb investigadors, a propar la ciència i ajudar a conscienciar.