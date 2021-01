Figueres crearà una taula de benestar animal amb entitats animalistes

Figueres crearà una taula de benestar animal on hi ?intervinguin representants de les associacions animalistes de la ?ciutat. L'objectiu de la taula és el de millorar la qualitat de vida dels animals i protegir-los.

La regidora Sònia Trilla explica que «aquest és un pas més per ?millorar la qualitat de vida dels animals de la ciutat de Figueres, i la creació d'un espai comú de trobada per a persones i col·lectius animalistes permetrà treballar i tirar endavant iniciatives, crear sinèrgies per millorar la qualitat de vida dels animals i fer que la ?ciutadania en sigui corresponsable».

Aquesta iniciativa va sorgir de la trobada de la regidora de Serveis Urbans, Espai Públic, Manteniment i Medi Ambient, Sònia Trilla amb la comissió de protecció dels drets dels animals del Col·legi d'Advocats de Figueres i amb membres de Lex Ànima (Associació per l'ètica i el progrés en el tracte als animals).