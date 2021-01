Figueres convoca quatre places per a la Guàrdia Urbana

L'Ajuntament de Figueres ha convocat quatre places d'agent de la Guàrdia Urbana. L'objectiu de la convocatòria és ampliar el cos on des de fa anys es constata la necessitat de disposar de més agents.

El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que la seguretat és una «prioritat del govern» i que amb les noves places es podrà ampliar la plantilla.

L'oferta preveu que es cobreixin per comissió de serveis i, per tant, va adreçada a efectius d'altres administracions públiques que, de manera temporal, es vulguin incorporar al cos de Figueres per un termini màxim de dos anys.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona i es donarà preferència a les dones amb l'objectiu de promoure la igualtat a la plantilla.