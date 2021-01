Troben marihuana, cocaïna i heroïna en un pis de Figueres

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres van detenir dijous quatre persones després de localitzar una plantació de marihuana en uns baixos i dos pisos d'un bloc al carrer Pou Artesià. Van localitzar 734 plantes de marihuana, 330 grams de cocaïna, 40 d'heroïna i 4.275 euros.

Els detinguts, d'edats compreses entre els 27 i 28 anys, tots ells de nacionalitat marroquina i amb domicilis a Sant Mori, Sant Adrià de Besòs i Hospitalet del Llobregat, se'ls imputa un presumpte delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Els fets es van iniciar quan els Mossos van saber que al domicili s'hi podria estar realitzant actes de cultiu de marihuana. Els agents van fer gestions per comprovar-ho. La investigació va concloure que al garatge i en dos pisos del bloc hi havia signes evidents de l'existència d'una possible plantació. Dijous es va fer una entrada i perquisició als domicilis investigats per comprovar els fets.

De resultes del registre, els agents hi van localitzar 734 plantes de marihuana, 2 quilos aproximadament de cabdells de marihuana, 330 grams de cocaïna, 40 grams d'heroïna i 4275 euros en efectiu. Van intervenir filtres, temporitzadors, focus, ventiladors, tubs, bombetes i material divers. La llum, a més, estava punxada. Els quatre ocupants de la casa que estarien encarregant-se de la plantació van ser detinguts.

Un d'ells amb antecedents, passaran a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.