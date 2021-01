Un cotxe acaba a les vies del tren a Sant Miquel de Fluvià

Un cotxe va acabar ahir encastat damunt de les vies del tren a l'altura de Sant Miquel de Fluvià, segons va explicar la companyia Renfe. Sortosament, cap comboi circulava en el moment dels fets i no es van haver de lamentar ferits de gravetat.

En el vehicle, un Peugeot 208, hi anava una parella d'edat avançada. El conductor del cotxe, per motius que estan investigant els Mossos d'Esquadra, va perdre la trajectòria del vehicle quan circulava a prop del tren i va fer una sortida de via. El vehicle va acabar al mig de les vies, en una zona pròxima d'un dels passos a nivell que hi ha al poble, situat al carrer Pau Casals.

Arran del succés, que va tenir lloc cap a tres quarts d'una del migdia, es va haver d'aturar la circulació de trens i Protecció Civil va posar en prealerta el pla d'emergències Ferrocat.

Fins al punt de l'accident, s'hi va desplaçar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els Bombers i els Mossos d'Esquadra.

Pel que fa als dos ocupants del vehicle, van poder sortir del cotxe pel seu propi peu, segons van confirmar els Bombers.

Finalment, el SEM va evacuar els dos ocupants del vehicle a l'hospital de Figueres per una revisió, ja que presentaven diverses contusions. Per la seva banda, els Mossos investiguen les causes de l'accident.

Els Bombers van sol·licitar que s'aturés el pas de trens i van ajudar la grua amb les tasques de retirada del vehicle.

Aquestes tasques van durar fins cap a les dues de la tarda. Segons la companyia Renfe, hi va haver dos trens afectats arran del succés.