Vilafant engega un concurs de còmic i fotografia per estimular la creativitat

L'Ajuntament de Vilafant ha engegat dos concursos, el concurs de còmics i el divuitè concurs de fotografia per estimular la creativitat dels ciutadans en diferents disciplines, el dibuix i la fotografia.

El concurs de fotografia se centra en aquesta edició en «Com has viscut el 2020?». Les imatges poden ser de tècnica lliure i es poden presentar fins al pròxim 16 d'abril.

La persona guanyadora rebrà com a premi 50 euros més un val per a cursos de fotografia i edició de Domestika valorat entre 35 i 50euros. El concurs de fotografia es consolida, doncs, en format digital, ja que aquesta divuitena edició és la segona en què les instantànies es presenten només en digital. El segon concurs de còmics, com a novetat aquest any, proposa dues categories, una de 12 a 16 anys i una altra per als majors de 16. La temàtica de les històries gràfiques que es presentin és lliure, es poden realitzar en blanc i negre o en color amb un mínim de 4 pàgines. El termini per presentar les històries és fins al 30 d'abril. El guanyador de 12 a 16 anys rebrà un val en còmics i llibres a la llibreria Bookman de Figueres. El guanyador de la categoria de 16 anys s'emportarà 80 € més un val per bescanviar en cursos d'il·lustració Domestika valorats entre 45 i 60 €.