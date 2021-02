Intercepten a La Jonquera un tràiler amb tres furgonetes robades i 162 quilos de marihuana

La Policia Nacional ha interceptat a La Jonquera un tràiler que transportava tres furgonetes d'alta gamma robades i 162 quilos de cabdells de marihuana.

Els agents han arrestat el xofer i la investigació mostra que el destí de la droga i dels vehicles de lloguer sostrets era a Alemanya. Els policies busquen la resta de la banda, que té l'epicentre a Madrid i Toledo.

Aquesta organització criminal captava persones per llogar furgonetes i, posteriorment, ocultar-les en naus industrials. A les naus se'ls retirava les plaques de matrícula i els logos de les empreses de lloguer. I posteriorment, les carregaven de marihuana envasada al buit.



Aparentaven vida de luxe

Les primeres indagacions van tenir lloc quan els agents van tenir coneixement de la presència d'una organització assentada a Madrid i Toledo, que estava tractant de captar persones que poguessin acudir a diferents empreses de lloguer de vehicles d'alta gamma, donant aparença d'un nivell de vida elevat.

Per a això, vestien roba i complements de marques amb prestigi internacional, tot això amb la finalitat d'entabanar als comerciants d'aquestes agències i guanyar-se la seva confiança.

Un cop els vehicles passaven a mans de l'organització, els deixaven durant uns dies guardats en diferents polígons industrials de sud de Madrid i la província de Toledo com a mesura de seguretat i, posteriorment, els traslladaven fins a una nau industrial a la localitat de Casarrubios de la Montaña (Toledo) on el grup criminal disposava d'una nau de seguretat destinada a reunir tots els automòbils.

En aquesta ubicació, retiraven les plaques de matrícula i els logos de les diferents empreses de lloguer per tal que no se'ls pogués identificar. A continuació eren carregades amb grans quantitats de marihuana al buit. Per això, utilitzaven bosses de viatge de 60 litres de capacitat.

Un cop tenien preparades les furgonetes amb la droga al seu interior, les transportaven en tràilers porta-vehicles. Els traslladaven fins a Alemanya per a la comercialització de la substància estupefaent i la venda dels vehicles robats al mercat negre.



Seguiment del camió fins a la Jonquera

Amb tota la informació recollida, els agents van procedir al seguiment d'un dels camions, el qual van poder interceptar en el moment en què es disposava a sortir d'Espanya pel punt fronterer de la Jonquera.

En aquest instant, els agents de la Policia Nacional van aturar al conductor i el camió que transportava tres furgonetes d'alta gamma, que prèviament havien estat robades a les empreses de lloguer de vehicles, i a dins, els agents hi van trobar 162 quilograms de marihuana. El camioner va acabar arrstat.

L'operació policial continua oberta a l'espera d'identificar la resta dels responsables de l'organització criminal, així com els llocs utilitzats per l'ocultació dels vehicles sostrets dels quals poguessin disposar.



Un detingut a Andalusia

En una operació diferent, la Policia Nacional ha detingut un altre individu quan transportava 748 quilograms d'haixix des de la localitat gaditana de Tarifa fins a Còrdova, procedint també a la intervenció d'un vehicle sostret i d'un total de 9.350 euros en efectiu.