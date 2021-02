Detenen el lladre que va robar a finals d'any en un supermercat de Llançà

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Figueres per ser el presumpte autor del robatori en un supermercat de Llançà la matinada del 24 de desembre. A aquest també se l'acusa d'haver entrat en un domicili de la ciutat de Figueres i robar joies.

Es tracta d'un jove home de 20 anys, de nacionalitat marroquina a qui la policia acusa de ser el presumpte autor de dos delictes de robatori amb força, un d'ells en un pis i l'altre en un establiment comercial. La detenció per part dels agents de Figueres es va fer el dia 29 de gener i després d'investigar els dos fets. El primer va succeir el 18 de desembre, quan la policia va saber que s'havia produït un robatori en un domicili, al carrer Fortià de Figueres. L'autor va forçar el bombí de la porta principal i va sostreure joies mentre la propietària no era a casa. Durant la matinada del dia 24 de desembre, a Llançà, es va produir un robatori en un supermercat de la zona del Port. Com va avançar llavors Diari de Girona, el lladre va trencar la porta de vidre per accedir a l'interior i va robar dues caixes enregistradores i diners.

Davant els fets, els agents de la comissaria de Figueres van iniciar una investigació per determinar qui podia ser-ne l'autor. La investigació va concloure el passat 29 de gener amb la localització i detenció, a Figueres, del presumpte autor dels dos robatoris.

El detingut, que té nombrosos antecedents, va passar el mateix dia a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la llibertat amb càrrecs.